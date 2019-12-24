Что вы знаете о профессии геолога?

СЕГОДНЯ 19:20 2019-12-24T19:20:23+03:00

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Нашему дому - планете Земля уже 4,6 миллиарда лет. Очень давно, примерно 1,1 миллиарда лет назад, на Земле был всего один континент - Родиния. Позже в результате действия глубинных тектонических процессов этот континент распался на два - Лавразию и Гондвану. Далее процесс продолжился, и материков стало шесть.

И подобных геологических событий в истории нашей Земли было очень много. Их изучение составляет основу профессии геолога, который видит мир своим, не доступным для непосвященных взглядом. Они видят не холмы и овраги, а движение геологических слоев в разных геологических эпохах, представляют их животный и растительный мир, прогнозируют, какие полезные ископаемые могли возникнуть в то или иное время и на какой глубине они находятся.

Очень важный вид сырья - это нефть и газ. Его поиском занимаются геологи-нефтяники. Но для промышленности нужны и другие полезные ископаемые, такие как руды черных и цветных металлов, строительные материалы, драгоценные камни. Поиском и добычей этих полезных ископаемых занимаются геологи, а поиском подземных вод - гидрогеологи. Работа полевых геологов зачастую связана с путешествиями в разные уголки нашей планеты.

Благодаря их работе летают самолеты, ездят автомобили, строятся дома, из кранов течет вода, производятся одежда, обувь и даже еда.

Освоить профессию геолога вы можете в Институте геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета. А узнать больше о самой профессии, направлениях подготовки, инфраструктуре Института геологии и нефтегазовых технологий, условиях поступления и дополнительном профессиональном образовании вы сможете на Дне открытых дверей, который пройдет 1 марта 2020 года по адресу: г. Казань, Кремлевская 4/5, ИГиНГТ КФУ, ауд. 524 (актовый зал).