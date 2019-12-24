В Чебоксарах из-за ледяного дождя отменят занятия в начальных классах школ

СЕГОДНЯ 17:01 2019-12-24T17:01:42+03:00

Учащиеся 5-11 классов могут не приходить на уроки, если на это согласятся их родители

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В среду, 25 декабря, в Чебоксарах ожидается ледяной дождь. В связи с этим, директора городских школ рекомендовали отменить очные занятия для учащихся начальных классов. Старшеклассники же могут прийти в школу, если на это согласятся их родители. Однако тогда законным представителям придется лично нести ответственность за безопасность их детей.

Сами образовательные учреждения и педагогический персонал будут работать в штатном режиме.

Напомним, похожая ситуация сложилась и в Йошкар-Оле. Улицы города превратились в опасный каток. Администрация рекомендует местным жителям не выходить из дома без особой на то необходимости.

ИСТОЧНИК KP.RU