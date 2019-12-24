В Чебоксарах из-за ледяного дождя отменят занятия в начальных классах школ
В среду, 25 декабря, в Чебоксарах ожидается ледяной дождь. В связи с этим, директора городских школ рекомендовали отменить очные занятия для учащихся начальных классов. Старшеклассники же могут прийти в школу, если на это согласятся их родители. Однако тогда законным представителям придется лично нести ответственность за безопасность их детей.
Сами образовательные учреждения и педагогический персонал будут работать в штатном режиме.
Напомним, похожая ситуация сложилась и в Йошкар-Оле. Улицы города превратились в опасный каток. Администрация рекомендует местным жителям не выходить из дома без особой на то необходимости.
ИСТОЧНИК KP.RU