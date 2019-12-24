Под Новый год 2020 в бюджет Татарстана дополнительно поступило 5,8 миллиарда рублей
В этот вторник, 24 декабря, на заседании Госсовета Татарстана было объявлено, что под Новый год 2020 в бюджет республики дополнительно поступило 5,8 миллиарда рублей. В первую очередь эти деньги будут направлены на строительство дорог и социальную сферу.
В итоге бюджет Татарстана на 2019 год будет закрыт с доходами в 281,7 миллиарда рублей. Расходы же составят 285,4 миллиарда. В итоге дефицит равен 3,6 миллиарда рублей.
Закрыть его собираются с помощью остатков на счетах, сообщает министерство финансов Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU
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