Президент Татарстана не собирается пока встречаться с противниками строительства МСЗ под Казанью

СЕГОДНЯ 15:40 2019-12-24T15:40:28+03:00

Рустам Минниханов напомнил, что разрешение на начало работ будет получено лишь после международной экспертизы

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Недавно с противниками строительства мусоросжигательного завода (МСЗ) в поселке Новониколаевский встретились вице-премьер республики Рустам Нигматуллин, региональный министр экологии Александр Шадриков и мэр Казани Ильсур Метшин. Однако местные жители все равно требуют личной беседы с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.

Глава региона, правда, встречаться с активистами пока не собирается. Не видит в этом смысла, так как разрешение на строительство предприятия еще не получено. Старт работам будет объявлен лишь после международный экспертизы.

На пресс-конференции по итогам года Минниханов отметил, что против 500-1000 противников МСЗ сейчас стоят более 1,25 миллиона жителей Казани и ближайших городов, чье мнение также важно учитывать.

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Активисты сообщили, что все произошло без какого-либо предупреждения. Людей буквально заносили в автобусы. Им вменяли нарушение порядка проведения собрания, митинга и отвезли в отдел полиции Зеленодольска (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU