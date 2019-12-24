В Чувашии нашли мертвым 52-летнего мужчину, которого искали 4 дня
20 декабря 52-летний Михаил Захаров ушел из дома в деревне Новое Урюмово, что в Канашском районе Чувашии. Обратно он не вернулся ни в тот вечер, ни в последующие. На связь с близкими мужчина также не выходил. Тогда его поисками занялись волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» и местные жители.
Четыре дня точной информации о местонахождении Михаила не было. Во вторник, 24 декабря, мужчина был найден мертвым. Где и при каких обстоятельствах это произошло, волонтерами не сообщается.
ИСТОЧНИК KP.RU
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