Перед Новым годом 2020 президент Татарстана вручил республиканским учреждениям 57 машин и 25 автобусов
В этот вторник, 24 декабря, перед Новым годом 2020 президент Татарстана Рустам Минниханов вручил представителям республиканских учреждений здравоохранения и образования ключи от новой техники.
Так, в ходе торжественной церемонии, которая состоялась в Казани на площади Тысячелетия, больницам было передано 50 машин «скорой помощи» и 7 флюорографов на базе автомобиля ПАЗ.
- Эти автомобили очень нужны для зоны Елабуги и Набережных Челнов. Таки медицинские передвижные центры позволят медикам более оперативно реагировать, проводить профилактические осмотры населения. Чтобы нашим гражданам не только в крупных городах оказывали современную медицинскую помощь, но и на селе, - отметил Минниханов.
В свою очередь районные школы получили 25 автобусов для перевозки детей.
- Дети - наше будущее, и сегодня мы вручаем ключи от автобусов для перевозки детей. Очень важно, чтобы наши дети получали качестве образование, - добавил президент Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU