Перед Новым годом 2020 президент Татарстана вручил республиканским учреждениям 57 машин и 25 автобусов

СЕГОДНЯ 15:20 2019-12-24T15:20:28+03:00

Церемония по передаче ключей от техники прошла в Казани на площади Тысячелетия

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В этот вторник, 24 декабря, перед Новым годом 2020 президент Татарстана Рустам Минниханов вручил представителям республиканских учреждений здравоохранения и образования ключи от новой техники.

Так, в ходе торжественной церемонии, которая состоялась в Казани на площади Тысячелетия, больницам было передано 50 машин «скорой помощи» и 7 флюорографов на базе автомобиля ПАЗ.

- Эти автомобили очень нужны для зоны Елабуги и Набережных Челнов. Таки медицинские передвижные центры позволят медикам более оперативно реагировать, проводить профилактические осмотры населения. Чтобы нашим гражданам не только в крупных городах оказывали современную медицинскую помощь, но и на селе, - отметил Минниханов.

В свою очередь районные школы получили 25 автобусов для перевозки детей.

- Дети - наше будущее, и сегодня мы вручаем ключи от автобусов для перевозки детей. Очень важно, чтобы наши дети получали качестве образование, - добавил президент Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU