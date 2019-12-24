Две татарстанки получили 9 лет колонии за обман матери на 3,3 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 14:03 2019-12-24T14:03:28+03:00

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В Сабинском районе Татарстана 54-летняя жительница Арска и 53-летняя жительница Казани были признаны виновными в крупном мошенничестве и покушении на него.

Как было доказано в суде, с ноября 2018 по январь 2019 года данные женщины обманывали местную жительницу в том, что могут ей помочь «отмазать» ее сына – оставить домашний арест и вовсе сделать условный срок. Не бесплатно, конечно. За это время женщины смогли вытянуть из матери более 3,3 миллиона рублей. При этом выполнять свои обещания они и не намеревались. В итоге их жертва пошла в правоохранительные органы.

В мае этого года при получении очередной суммы от потерпевшей женщины были задержаны.

- В итоге суд приговорил жительниц Арска и Казани к 4 и 5 годам соответственно колонии общего режима, - сообщили в прокуратуре Татарстана. – Данный приговор пока не вступил в законную силу.

Также в первой инстанции был удовлетворен иск потерпевшей о взыскании с осужденных причиненного ущерба.

ИСТОЧНИК KP.RU