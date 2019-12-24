В Татарстане разрешили проводить митинги в радиусе 50 метров от госуреждений

СЕГОДНЯ 14:37 2019-12-24T14:37:57+03:00

Вместе с тем, Госсовет региона уточнил перечень мест, где проводить демонстрации может быть и запрещено

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Депутаты Татарстана внесли правки в закон о митингах. Так, в республике разрешили проводить демонстрации и шествия в радиусе 50 метров от госучреждений, а также зданий госорганов власти. Советующий документ был принят во вторник, 24 декабря, на шестом заседании Госсовета региона.

Вместе с тем, депутатами был уточнен перечень мест, где может быть запрещено проведение митингов, демонстраций и шествий. Так, в список могут попасть территории у мест массового пребывания людей. К таковым относится станции метрополитена, объекты связи, остановки, физкультурно-оздоровительные и спортивные организации, организации социального обслуживания, культуры, отдыха детей и молодежи, а также стоянки.

ИСТОЧНИК KP.RU