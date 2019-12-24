В Марий Эл в аварии с двумя авто пострадали женщина и 2-летний ребенок

СЕГОДНЯ 13:50 2019-12-24T13:50:41+03:00

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Столкновение двух легковушек произошло в понедельник, 23 декабря, в 8.45 на 22 километре автодороги «Звенигово-Шелангер-Морки» на территории Звениговского района Марий Эл. По предварительным данным, 31-летний водитель отечественной легковушки "Лада Гранта" выезжал со второстепенной дороги на главную, и грубо нарушил правила дорожного движения - он не пропустил иномарку HYUNDAI.

В результате столкновения отечественная легковушка получила повреждения, ее отбросило в кювет. В результате травмы различной степени тяжести получили ее пассажиры - 33-летняя женщина и двухлетняя девочка. С места аварии с травмами различной степени тяжести они были госпитализированы. 79-летняя пассажирка иномарки направлена на амбулаторное лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU