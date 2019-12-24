В Йошкар-Оле два пассажира маршрутки получили травмы во время аварии

СЕГОДНЯ 14:49 2019-12-24T14:49:03+03:00

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Сегодня, 24 декабря, приблизительно в 10.00 на Ленинском проспекте столицы Марий Эл столкнулись пассажирская маршрутка и грузовая "Газель". По предварительным данным, водитель общественного транспорта на скорости решил перестроиться с одной полосы на другую, не убедился в безопасности маневра и врезался в грузовик.

В этом дорожно-транспортном происшествии пострадали два пассажира маршрутки, сидевшие впереди, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции МВД Марий Эл. С травмами различной степени тяжести их доставили в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU