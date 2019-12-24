2019-12-24T18:03:17+03:00
Общество

Сельской администрации в Чувашии купят автомобиль, в котором не будет дуть

Сквозняк может вызвать переохлаждение и заболевание водителя и пассажира, чего заказчику хочется избежать
Алина ГАБДУЛИНА
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На покупку авто из бюджета Яльчикского района выделят 735 тысяч рублей.На покупку авто из бюджета Яльчикского района выделят 735 тысяч рублей.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Из бюджета Яльчикского района Чувашии выделят 735 тысяч рублей на покупку автомобиля для местной администрации. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Из техзадания следует, что требований к авто немного. Во-первых, это обязательно должен быть седан, так как «при открывании двери багажного отделения в автомобилях с кузовом другого типа будет происходить охлаждение салона, в зимнее время года резкое изменение температурного режима в салоне вызовет переохлаждение, и, как следствие, заболевание водителя и пассажира». Во-вторых, цвет машины должен быть темным. В третьих – «легкая тонировка стекол».

Также среди требований банальное наличие не менее двух креплений для детских сидений, системы ЭРА-ГЛОНАСС, антиблокировочной системы тормозов, а также систем вспомогательного торможения, электронного контроля устойчивости с функцией отключения и противобуксовочной системы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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