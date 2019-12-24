В Чебоксарах ледяной дождь стал причиной перебоев в работе троллейбусов

СЕГОДНЯ 12:54 2019-12-24T12:54:25+03:00

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Сегодня, 24 декабря, в Чувашии прошел ледяной дождь. Осадки привнесли немало сложностей в работу общественного транспорта города. Например, с утра наблюдались перебои с движением троллейбусов. В МУП «Чебоксарское троллейбусное управление» сообщили, что на отдельных участках контактной сети наблюдается обледенение. Опасный участок - на подъеме от улицы Воробьевых по улице Калинина до кольца у Мега-Молл, а также на улице Гладкова, сообщает управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи столицы республики .

Для устранения проблем в Чебоксарском троллейбусном управлении организовано дежурство аварийных бригад, состояние контактных сетей контролируется специалистами.

- Обледенение контактных сетей связано с резким ухудшением погодных условий и температурными перепадами через ноль, - сообщили в администрации Чебоксар. - Ситуация находится на особом контроле руководства администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU