Чувашия не будет отдыхать 31 декабря, потому что боится потерять деньги
Ряд регионов России в конце 2019 года принял решение об объявлении 31 декабря выходным днем. Вместе с тем их жители обязаны будут поработать в субботу, 28 декабря.
Одним из последних субъектов страны заявившем о новом выходном дне стал Татарстан. Его президент Рустам Минниханов провел в своих соцсетях опрос, выяснив, действительно ли народ нуждается в отдыхе перед новогодней ночью.
Похожий опрос в Instagram провел глава Чувашии Михаил Игнатьев. В комментариях люди стали массово просить сделать последний день года выходным.
Однако, несмотря на мнение подписчиков, выходного 31 декабря в Чувашии не будет. Об этом Игнатьев официально заявил на планерке. Дело в том, что за один дополнительный выходной республика может потерять до 130 миллионов рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU