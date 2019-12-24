Чувашия не будет отдыхать 31 декабря, потому что боится потерять деньги

СЕГОДНЯ 16:22 2019-12-24T16:22:57+03:00

За один дополнительный выходной день республика может лишится до 130 миллионов рублей

Изменить размер текста: A A

Ряд регионов России в конце 2019 года принял решение об объявлении 31 декабря выходным днем. Вместе с тем их жители обязаны будут поработать в субботу, 28 декабря.

Одним из последних субъектов страны заявившем о новом выходном дне стал Татарстан. Его президент Рустам Минниханов провел в своих соцсетях опрос, выяснив, действительно ли народ нуждается в отдыхе перед новогодней ночью.

Похожий опрос в Instagram провел глава Чувашии Михаил Игнатьев. В комментариях люди стали массово просить сделать последний день года выходным.

Однако, несмотря на мнение подписчиков, выходного 31 декабря в Чувашии не будет. Об этом Игнатьев официально заявил на планерке. Дело в том, что за один дополнительный выходной республика может потерять до 130 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU