Президент Татарстана Рустам Минниханов покатает 11-летнего мальчика на вертолете
Президент Татарстана Рустам Минниханов по традиции принял участие в добровольческой акции «Елка желаний». Он наугад выбрал один из шаров с записками детей. Так, глава региона взял на себя обязанность исполнить мечту 11-летнего Амирхана Садыкова. Мальчик написал, что хотел бы полетать на настоящем вертолете вместе со своей старшей сестрой.
В акции приняли участие и другие политики. Так, Госсоветнику Татарстана Минтимеру Шаймиеву досталась записка 17-летнего Антона Насретдинова. Парень попросил ноутбук.
Фото: пресс-служба президента Татарстана
А председатель Госсовета региона Фарид Мухаметшиным подарит железную дорогу с поездом 7-летнему Амиру Файзрахманову.
«Елка желаний» продолжится в Казани на церемонии награждения победителей общественного конкурса «Руководитель года».
В рамках акции этого года в период с 3 декабря 2019 года по 29 февраля 2020 года планируется исполнить 2 тысяч заветных желаний детей со всей России, находящихся без попечения родителей или с уровнем дохода ниже прожиточного минимума, а также детей и пенсионеров старше 60 лет с ограниченными возможностями здоровья или состоянием здоровья, угрожающим их жизни.
Фото: пресс-служба президента Татарстана
ИСТОЧНИК KP.RU
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