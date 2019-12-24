Президент Татарстана Рустам Минниханов покатает 11-летнего мальчика на вертолете

СЕГОДНЯ 11:55 2019-12-24T12:09:28+03:00

Изменить размер текста: A A

Президент Татарстана Рустам Минниханов по традиции принял участие в добровольческой акции «Елка желаний». Он наугад выбрал один из шаров с записками детей. Так, глава региона взял на себя обязанность исполнить мечту 11-летнего Амирхана Садыкова. Мальчик написал, что хотел бы полетать на настоящем вертолете вместе со своей старшей сестрой.

В акции приняли участие и другие политики. Так, Госсоветнику Татарстана Минтимеру Шаймиеву досталась записка 17-летнего Антона Насретдинова. Парень попросил ноутбук.

Фото: пресс-служба президента Татарстана

А председатель Госсовета региона Фарид Мухаметшиным подарит железную дорогу с поездом 7-летнему Амиру Файзрахманову.

«Елка желаний» продолжится в Казани на церемонии награждения победителей общественного конкурса «Руководитель года».

В рамках акции этого года в период с 3 декабря 2019 года по 29 февраля 2020 года планируется исполнить 2 тысяч заветных желаний детей со всей России, находящихся без попечения родителей или с уровнем дохода ниже прожиточного минимума, а также детей и пенсионеров старше 60 лет с ограниченными возможностями здоровья или состоянием здоровья, угрожающим их жизни.

Фото: пресс-служба президента Татарстана

ИСТОЧНИК KP.RU