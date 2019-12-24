В Йошкар-Оле из-за сильного гололеда детям разрешили не ходить в школу

СЕГОДНЯ 12:18 2019-12-24T12:18:01+03:00

24 и 25 декабря родители могут сами решить, идти их ребенку на уроки или остаться дома

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В Йошкар-Оле ледяной дождь превратил дороги в один опасный каток. Администрация города советует местным жителям не выходить на улицу. Кроме того, 24 и 25 декабря, дети могут не посещать из-за этого и школу.

Режим работы учебных учреждений Йошкар-Олы временно изменен. Взрослые вправе сами решать, отправлять ребенка на занятия или лучше переждать дома. Однако, если школьник все-таки идет на уроки, родители должны лично позаботиться о его безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU