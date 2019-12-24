Вдова Героя России отсудила у военкомата Татарстана 1,5 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 11:23 2019-12-24T11:23:11+03:00

Гузель Ахметшина после смерти мужа должна была получать увеличенную пенсию, но военкомат отказал ей в этом Фото: Сергей ГРАЧЕВ

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В понедельник, 23 декабря, вдова Героя России Марата Ахметшина Гузель добилась того, что военный комиссариат Татарстана увеличит размер пенсии ее троих детей по случаю потери кормильца. Кроме того, женщина получит задолженность за 2 года в размере 1,5 миллионов рублей. Соответствующее решение принял Советский районный суд Казани.

Отметим, что Гузель после смерти мужа должна была получать увеличенную пенсию - +32% за статус погибшего «ветерана боевых действий», и +100% за звание «Героя РФ». Однако в татарстанском военкомате ей в этом было отказано.

Напомним, капитан Марат Ахметшин погиб 3 июля 2016 года во время боевого задания в Сирии. Он один пошел в бой с двумя сотнями экстремистами. Мужчина получил три ранения и потерял много крови. У Ахметшина в Казани остались две дочери и один сын.

ИСТОЧНИК KP.RU