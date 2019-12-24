25 декабря на день свет пропадет в Приволжском и Советском районах Казани

СЕГОДНЯ 10:28 2019-12-24T10:28:16+03:00

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В эту среду, 25 декабря, в столице Татарстана снова запланировано отключение света.

Так, с 8.00 до 18.00 обесточат Приволжский район, а именно дома, расположенные по улицам: 7-й Ноксинский переулок, Агачлык, Аланлык, Алтан, Вязовая, Газовая, Кул Гали, Горийская, Запорожская, Каенсар, Лиственная, Наставников, Нурлы, Пожарная, Прибрежная, Рассветная, Рябиновая, Сабит, Строителей, Тихвинская, Мирхайдара Файзи и Чиале.

На это же время свет пропадет и в Советском районе Казани на улицах: 4-й Ноксинский переулок, Гульбакча, Красивая, Поднебесная, Салмачинская, Цветочная и Яркая.

Отключения связаны с плановым ремонтом ЛЭП и оборудования трансформаторных подстанций, а также с его техобслуживанием на сетях.

ИСТОЧНИК KP.RU