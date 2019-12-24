По итогам 2019 года именные стипендии мэра Казани получили 70 ребят

СЕГОДНЯ 10:01 2019-12-24T10:01:58+03:00

Почти половина из них – это воспитанники музыкальных и художественных школ

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В Казанской Ратуше в торжественной обстановке по итогам 2019 года были вручены именные стипендии мэра города. Их удостоились 70 учащихся. И 30 из них – это воспитанники музыкальных и художественных школ.

- В таком юном возрасте успех – повод для гордости ваших родители и педагогов. Я надеюсь, что среди вас присутствуют будущие художники, архитекторы, музыканты и вокалисты. Все те, кто своим творчеством будет прославлять нашу страну, республику и Казань, - поприветствовал их мэр Казани Ильсур Метшин.

В число соискателей его стипендии попали также местные студенты и аспиранты, добившиеся высоких результатов в науке.

Всего в этом году было подано 209 заявок и только 85 из них прошли в очный тур. Финалисты представляли свои проекты в рамках научно-практической конференции, которая состоялась по двум направлениям: естественнонаучному и социально-гуманитарному.

ИСТОЧНИК KP.RU