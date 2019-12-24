В казанском аэропорту появятся рейсы в Воронеж и Брянск
Новая полетная программа появится со 2 января 2020 года для пассажиров, планировавших путешествия в Воронеж и Брянск. С этого дня и до марта 2020 года можно будет улететь в эти города на самолетах.
По расписанию, рейсы в Воронеж будут выполняться два раза в неделю:
- вылет из Казани по вторникам и четвергам в 21.15, прибытие в Воронеж в 22.45;
- обратный вылет по средам и пятницам в 3.35, посадка в Казани в 5.10.
Рейсы в Брянск будут выполняться также дважды в неделю:
По вторникам:
- вылет из Казани в 14.10, прибытие в Брянск в 16.10;
- вылет из Брянска в 11.20, посадка в Казани в 13.20.
По четвергам:
- вылет из Казани в 14.50, прибытие в Брянск в 17.00;
- вылет из Брянска в 12.10, посадка в Казани в 14.10.
Стоимость билетов: по направлению Казань – Воронеж – от 3000 рублей (Стоимость указана с учётом всех сборов авиакомпании, возможны агентские сервисные сборы, количество мест ограничено). Время в пути составит 1 час 35 минут.
Стоимость авиаперелета в одну сторону по направлению Казань – Брянск составит от 2 500 рублей (Стоимость указана с учётом всех сборов авиакомпании, возможны агентские сервисные сборы, количество мест ограничено). Время в пути – 2 часа.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Туризм: Авиаперелеты»