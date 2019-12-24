2019-12-24T09:21:14+03:00
Туризм

В казанском аэропорту появятся рейсы в Воронеж и Брянск

Полетная программа рассчитана до марта 2020 года
Лика ИСАЕВА
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В аэропорту открывается новая полетная программаВ аэропорту открывается новая полетная программаФото: Из материалов пресс-службы
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Новая полетная программа появится со 2 января 2020 года для пассажиров, планировавших путешествия в Воронеж и Брянск. С этого дня и до марта 2020 года можно будет улететь в эти города на самолетах.

По расписанию, рейсы в Воронеж будут выполняться два раза в неделю:

- вылет из Казани по вторникам и четвергам в 21.15, прибытие в Воронеж в 22.45;

- обратный вылет по средам и пятницам в 3.35, посадка в Казани в 5.10.

Рейсы в Брянск будут выполняться также дважды в неделю:

По вторникам:

- вылет из Казани в 14.10, прибытие в Брянск в 16.10;

- вылет из Брянска в 11.20, посадка в Казани в 13.20.

По четвергам:

- вылет из Казани в 14.50, прибытие в Брянск в 17.00;

- вылет из Брянска в 12.10, посадка в Казани в 14.10.

Стоимость билетов: по направлению Казань – Воронеж – от 3000 рублей (Стоимость указана с учётом всех сборов авиакомпании, возможны агентские сервисные сборы, количество мест ограничено). Время в пути составит 1 час 35 минут.

Стоимость авиаперелета в одну сторону по направлению Казань – Брянск составит от 2 500 рублей (Стоимость указана с учётом всех сборов авиакомпании, возможны агентские сервисные сборы, количество мест ограничено). Время в пути – 2 часа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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