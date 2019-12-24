В Казани непристегнутый водитель вылетел из автомобиля во время ДТП

СЕГОДНЯ 08:44 2019-12-24T08:44:13+03:00

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Авария с участием двух автомобилей произошла 23 декабря, в понедельник, в 15.10 у дома №108 на улице Юлиуса Фучика в Советском районе столицы Татарстана. По предварительным данным, 55-летний водитель отечественной легковушки "Лада Гранта" решил развернуться, но не уступил дорогу следующему за ним иномарке "Мерседес Бенц С450". Этим автомобилем управлял 23-летний мужчина. В результате столкновения водитель "Гранты" вылетел из салона своего автомобиля - он не был пристегнут ремнем безопасности.

- В результате 55-летний мужчина получил сложные переломы, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, - сообщили в Госавтоинспекции Казани. - Пострадал и водитель "Мерседеса" - у него переломы конечностей, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга.

ИСТОЧНИК KP.RU