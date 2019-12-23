Полицейские Чувашии и Казани поймали гастролеров, устроивших «шоп-тур» по брендам на сотни тысяч рублей
Еще в октябре-ноябре этого года четверо жителей Нижегородской области попали в поле зрения полицейских по подозрению в ряде краж из торгового центра в Чебоксарах. Они смогли унести брендовую одежду, обувь и электронику на сумму более 100 тысяч рублей.
Как установили правоохранители, гастролеры были причастны к аналогичным криминальным «шоп-турам» и на территории Татарстана, Башкирии и ряда других российских регионов.
Когда машину с тремя из подозреваемых остановили в Чувашии, то в ней было найдено похищенного товара на 200 тысяч рублей. Четвертого из этой компании задержали полицейские Казани – мужчина находился в федеральном розыске.
Помимо похищенного у злоумышленников была изъята и специальная сумка, с помощью которой они проносили товар через антикражные рамки магазинов.
- Задержанные мужчины в возрасте от 40 до 50 лет уже были судимы за преступления имущественного характера. Сейчас устанавливаются все эпизоды их противоправной деятельности, а также сумма причиненного ущерба, - сообщили в МВД Чувашии.
Полицейские Чувашии и Казани поймали гастролеров, устроивших «шоп-тур» по брендам на сотни тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU