СЕГОДНЯ 18:56 2019-12-23T18:56:43+03:00

Мужчин задержали, когда они уже собрались ехать домой. Фото: Иван ВИСЛОВ

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Еще в октябре-ноябре этого года четверо жителей Нижегородской области попали в поле зрения полицейских по подозрению в ряде краж из торгового центра в Чебоксарах. Они смогли унести брендовую одежду, обувь и электронику на сумму более 100 тысяч рублей.

Как установили правоохранители, гастролеры были причастны к аналогичным криминальным «шоп-турам» и на территории Татарстана, Башкирии и ряда других российских регионов.

Когда машину с тремя из подозреваемых остановили в Чувашии, то в ней было найдено похищенного товара на 200 тысяч рублей. Четвертого из этой компании задержали полицейские Казани – мужчина находился в федеральном розыске.

Помимо похищенного у злоумышленников была изъята и специальная сумка, с помощью которой они проносили товар через антикражные рамки магазинов.

- Задержанные мужчины в возрасте от 40 до 50 лет уже были судимы за преступления имущественного характера. Сейчас устанавливаются все эпизоды их противоправной деятельности, а также сумма причиненного ущерба, - сообщили в МВД Чувашии.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/751292" frameborder="0"></iframe> Полицейские Чувашии и Казани поймали гастролеров, устроивших «шоп-тур» по брендам на сотни тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU