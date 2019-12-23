24 декабря в Татарстане ожидается мокрый снег, морось и сильная гололедица на дорогах

СЕГОДНЯ 18:44 2019-12-23T18:44:33+03:00

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Согласно предупреждению Гидрометцентра Татарстана, ночью и днем 24 декабря на территории республики местами ожидается гололед, а на дорогах сильная гололедица. Также локально возможен мокрый снег, дождь и морось. И если в темное время суток температура воздуха при прояснениях опуститься до -13 градусов, то днем в своих максимальных значениях она будет в пределах от -1 до -6.

В среду, 25 декабря, днем будет преимущественно без осадков. Ночью – от -7 до -12 градусов, днем максимум от -4 до -9.

В последующие четверг и пятницу осадки маловероятны. Ночью ожидается понижение температуры до -13 градусов, а 26 декабря при прояснениях до -18°. Днем столбики термометров будут показывать максимум от -5 до -10 градусов.

В субботу прогнозируется умеренно-морозная погода, местами небольшой снег.

ИСТОЧНИК KP.RU