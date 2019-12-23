На трассе Казань-Зеленодольск иномарка врезалась в отбойник

СЕГОДНЯ 17:02 2019-12-23T17:02:04+03:00

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Страшная авария произошла сегодня, 23 декабря, утром возле поселка Новая Тура в Зеленодольском районе республики. По предварительным данным, водитель иномарки Fiat Albea превысил безопасную скорость, не справился с управлением и врезался в отбойник. По другой версии, его автомобиль врезался в отбойник после аварии с другим автомобилем.

Легковушка оказалась почти нанизанной на металлическое ограждение. Автомобиль получил серьезные повреждения.

В каком состоянии находится водитель после столкновения, не сообщается. Судя по фотографиям, которыми в соцсетях делятся пользователи, у иномарки сработала подушка безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU