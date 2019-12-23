На трассе Казань-Зеленодольск иномарка врезалась в отбойник
Страшная авария произошла сегодня, 23 декабря, утром возле поселка Новая Тура в Зеленодольском районе республики. По предварительным данным, водитель иномарки Fiat Albea превысил безопасную скорость, не справился с управлением и врезался в отбойник. По другой версии, его автомобиль врезался в отбойник после аварии с другим автомобилем.
Легковушка оказалась почти нанизанной на металлическое ограждение. Автомобиль получил серьезные повреждения.
В каком состоянии находится водитель после столкновения, не сообщается. Судя по фотографиям, которыми в соцсетях делятся пользователи, у иномарки сработала подушка безопасности.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Хроника дорожных происшествий в Татарстане»