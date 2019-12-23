В Набережных Челнах ищут пропавшую женщину, которую муж выгнал из дома

СЕГОДНЯ 17:53 2019-12-23T17:53:48+03:00

О местонахождении Эльвиры Адиятуллиной ничего не известно с 9 декабря

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В Набережных Челнах начались активные поиски Эльвиры Адиятуллиной, которая ушла из дома по адресу 23/10 "Д" 9 декабря и пропала. По сообщению поисково-спасательного отряда ЧЕЛНЫ ПОИСК «ВАСИЛИСА» женщину мог выгнать из дома муж.

-. Остались двое детей. Родные и близкие переживают и хотят помочь, - пишет в соцсетях волонтер Эльмира Сагирова.

Известно, что Эльвира ростом около 160 сантиметров имеет среднее телосложение, темные короткие волосы и сильно выраженное искривление носа. На вид ей около 35-40 лет.

Всех, кто обладает информацией о возможном местонахождении пропавшей женщины, просьба сообщить об этом в полицию или по телефонам 39-66-57, 37-96-00.

ИСТОЧНИК KP.RU