Коммунальные службы Набережных Челных получили ключи от новой спецтехники

СЕГОДНЯ 16:21 2019-12-23T16:21:01+03:00

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В понедельник, 23 декабря, президент Татарстана Рустам Минниханов прибыл в Набережные Челны. В ходе визита он вручил местным коммунальным службам ключи от новой спецтехники. Так, городу были переданы 9 машин, среди которых снегопогрузчики, экскаваторы и тракторы с погрузочно-уборочным оборудованием.

- Мы видим, что городское хозяйство содержится в надлежащем состоянии. Уверен, спецтехника, которая будет передана сегодня, также станет хорошей поддержкой, - сказал Минниханов.

Фото: пресс-служба президента Татарстана

Отметим, что в 2020 году Набережным Челнам планируется передать еще 15 единиц коммунальной техники.

ИСТОЧНИК KP.RU