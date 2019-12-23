Коммунальные службы Набережных Челных получили ключи от новой спецтехники
В понедельник, 23 декабря, президент Татарстана Рустам Минниханов прибыл в Набережные Челны. В ходе визита он вручил местным коммунальным службам ключи от новой спецтехники. Так, городу были переданы 9 машин, среди которых снегопогрузчики, экскаваторы и тракторы с погрузочно-уборочным оборудованием.
- Мы видим, что городское хозяйство содержится в надлежащем состоянии. Уверен, спецтехника, которая будет передана сегодня, также станет хорошей поддержкой, - сказал Минниханов.
Фото: пресс-служба президента Татарстана
Отметим, что в 2020 году Набережным Челнам планируется передать еще 15 единиц коммунальной техники.
ИСТОЧНИК KP.RU