Пресс-службу президента Татарстана возглавила официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова
Ранее эту должность занимал Эдуард Хайруллин
С марта 2018 года Лилия Галимова являлась его заместителем пресс-секретаря главы Татарстана
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Стало известно, что официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова возглавит пресс-службу президента Татарстана. Соответствующий указ в понедельник, 23 декабря, подписал глава республики Рустам Минниханов.
Напомним, что ранее пресс-службой президента Татарстана руководил Эдуард Хайруллин. С марта 2018 года Галимова являлась его заместителем.
ИСТОЧНИК KP.RU
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