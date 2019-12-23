Рустам Минниханов освободил от должности представителя Татарстана в Узбекистане после 13 лет работы

СЕГОДНЯ 14:02 2019-12-23T14:02:53+03:00

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Спустя 13 лет работы представитель Татарстана в Узбекестане Рамиль Шакиров освобожден от своей должности. Соответствующий указ от 23 декабря подписал президент республики Рустам Минниханов.

Работать бывший представитель Татарстана перестал еще 16 декабря. Причиной освобождения стало истечение контракта и выход Шакирова на пенсию.

ИСТОЧНИК KP.RU