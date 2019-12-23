2019-12-23T14:02:53+03:00
Общество

Рустам Минниханов освободил от должности представителя Татарстана в Узбекистане после 13 лет работы

У Рамиля Шакирова истек контракт
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Фото: пресс-служба президента ТатарстанаФото: пресс-служба президента Татарстана
Изменить размер текста:

Спустя 13 лет работы представитель Татарстана в Узбекестане Рамиль Шакиров освобожден от своей должности. Соответствующий указ от 23 декабря подписал президент республики Рустам Минниханов.

Работать бывший представитель Татарстана перестал еще 16 декабря. Причиной освобождения стало истечение контракта и выход Шакирова на пенсию.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ПОЧЕМУ ТАТАРСТАНЦАМ УДОБНЕЕ РЕШАТЬ В ФОРМАТЕ «ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС»?
Рустам Минниханов освободил от должности представителя Татарстана в Узбекистане после 13 лет работы
В 2020 году мэр Нижнекамска Айдар Метшин зарегистрируется в Instagram
В Йошкар-Оле иномарка переехала мужчину, который просто лежал на дороге
Новый год 2020 в Казани: откуда разрешили запускать праздничные салюты
Стало известно, что Татарстан в президентском полку представят три брата-близнеца
В Лениногорском районе Татарстана в пожаре погиб мужчина
В Марий Эл в ДТП пострадали три человека, в том числе ребенок
В Татарстан в подполе нашли обгоревшее тело мужчины
ВТБ Лизинг и АО ФГК стали победителями премии Лизинговая сделка года
В Татарстане назначен ответственный за искусственный интеллект
В Казани почти неделю ищут 64-летнего мужчину, который нуждается в медпомощи
24 декабря некоторые дома двух районов Казани оставят без света
Прокуратура Татарстана проверит, кто организовал "совестные учения" МВД и шкльников