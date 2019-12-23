2019-12-23T13:03:14+03:00
Общество

Новый год 2020 в Казани: откуда разрешили запускать праздничные салюты

Для этого в городе отрядили четыре безопасные площадки
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: Анастасия ШАГАБУТДИНОВАФото: Анастасия ШАГАБУТДИНОВА
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В Новый год 2020 в Казани, как и в других городах, в течение всех зимних праздников будут запускать салюты и фейерверки. В Татарстане, как и в его столице, на это время ввели особый противопожарный режим. С 20 декабря по 8 января абы где нельзя запускать пиротехнику. Иначе штраф от 2 до 4 тысяч рублей и это только для простых обывателей.

В Казани для того, чтобы горожане смогли порадовать себя салютом и не получили за это штраф, определили четыре площадки.

Так, фейерверки можно запускать около Казанского ипподрома между улицами Назиба Жиганова и Петра Полушкина, на автомобильной стоянке напротив площадки «Сабантуй» в Березовой роще, на майдане на улице Гаврилова и на Нижне-Заречной дамбе. На всех площадках будут дежурить спасатели и пожарные.

Отмечается, что в прошлые новогодние праздники в столице Татарстана четыре человека, в том числе один ребенок, получили ожоги в результате использования пиротехнике, а с 24 декабря по 9 января в городе произошло 26 пожаров, в результате которых пострадало четыре человека, а один погиб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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