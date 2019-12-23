2019-12-23T12:52:18+03:00
Политика

Стало известно, что Татарстан в президентском полку представят три брата-близнеца

Денис, Руслан и Роман Галиевы пришли конкурс, где на одно место претендовали 3 тысячи человек
Алина ГАБДУЛИНА
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Возможно, именно они будут выносить все три флага во время юбилейного парада Победы.Возможно, именно они будут выносить все три флага во время юбилейного парада Победы.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Три брата-близнеца из Татарстана - Денис, Руслан и Роман Галиевы, прошли конкурсный отбор и призваны на военную службу в президентский полк в Кремле. На одно место там претендовали 3 тысячи человек. Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Отметим, что служить в президентском полку могут лишь отличники учебы ростом не ниже 175 сантиметров с хорошим здоровьем.

Интересно, что братья Галиевы родились в день Победы – 9 мая. Возможно, именно они будут выносить все три флага во время юбилейного парада Победы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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