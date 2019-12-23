В Йошкар-Оле мужчина завел автомобиль, а тот загорелся

СЕГОДНЯ 16:32 2019-12-23T16:32:21+03:00

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Утром в понедельник, 23 декабря, житель Йошкар-Олы сел в свой автомобиль "Волга", припаркованный на улице Анникова, завел его, а после заметил пламя из моторного отсека. Мужчина вышел из авто и вызвал пожарных.

Однако когда огнеборцы приехали на место, огонь уже был в салоне легковушки. Горение было локализовано, а после ликвидировано, но спасти автомобиль не удалось - он сгорел практически полностью.

- Удалось выяснить причину пожара – ей послужила разгерметизация топливной системы транспортного средства, - сообщает МЧС Марий Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU