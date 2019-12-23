В Татарстан в подполе нашли обгоревшее тело мужчины

СЕГОДНЯ 11:56 2019-12-23T11:56:09+03:00

Когда на место происшествия прибыли пожарные дом погибшего был полностью объят пламенем и у него уже обрушилась кровля

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Сообщение о том, что в селе Русско-Марийские Ковали Зеленодольского района Татарстана на улице Центральная горит частный дом, поступило в экстренные службы поздно ночью 22 декабря.

Когда на место происшествия прибыли пожарные жилое строение было полностью охвачено пламенем, обрушилась кровля. Встречавшие спасателей соседи заявили, что внутри может находится хозяин дома.

Лишь после того как огонь потушили удалось обнаружить тело 52-летнего мужчины. Оно обгоревшее лежало в подполе на глубине 2 метров.

- В результате сгорел частный дом. Общая площадь пожара составила 20 квадратных метров. Предварительная его причина – неосторожность при курении, - сообщили в МЧС Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU