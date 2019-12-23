2019-12-23T11:56:09+03:00
Происшествия

В Татарстан в подполе нашли обгоревшее тело мужчины

Когда на место происшествия прибыли пожарные дом погибшего был полностью объят пламенем и у него уже обрушилась кровля
Олег ЛУГОВОЙ
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Пожар произошел поздно ночью.Пожар произошел поздно ночью.Фото: Мария ГОРЕЛОВА
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Сообщение о том, что в селе Русско-Марийские Ковали Зеленодольского района Татарстана на улице Центральная горит частный дом, поступило в экстренные службы поздно ночью 22 декабря.

Когда на место происшествия прибыли пожарные жилое строение было полностью охвачено пламенем, обрушилась кровля. Встречавшие спасателей соседи заявили, что внутри может находится хозяин дома.

Лишь после того как огонь потушили удалось обнаружить тело 52-летнего мужчины. Оно обгоревшее лежало в подполе на глубине 2 метров.

- В результате сгорел частный дом. Общая площадь пожара составила 20 квадратных метров. Предварительная его причина – неосторожность при курении, - сообщили в МЧС Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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