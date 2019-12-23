В Йошкар-Оле иномарка переехала мужчину, который просто лежал на дороге

СЕГОДНЯ 13:39 2019-12-23T13:39:27+03:00

ДТП произошло 21 декабря, в 21.50 у дома №4 по улице Медицинская в Йошкар-Оле.

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В субботу, 21 декабря, в 21.50 у дома №4 по улице Медицинская в Йошкар-Оле автомобиль KIA наехал на 43-летнего мужчину. По предварительным данным, пешеход просто лежал на дороге. За рулем иномарки была 40-летняя женщина.

- От полученных травм пострадавший скончался в машине «скорой помощи», - сообщает ГИБДД Марий Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU