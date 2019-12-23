В Йошкар-Оле иномарка переехала мужчину, который просто лежал на дороге
Пострадавший скончался в машине «скорой помощи»
ДТП произошло 21 декабря, в 21.50 у дома №4 по улице Медицинская в Йошкар-Оле.
Изменить размер текста:
В субботу, 21 декабря, в 21.50 у дома №4 по улице Медицинская в Йошкар-Оле автомобиль KIA наехал на 43-летнего мужчину. По предварительным данным, пешеход просто лежал на дороге. За рулем иномарки была 40-летняя женщина.
- От полученных травм пострадавший скончался в машине «скорой помощи», - сообщает ГИБДД Марий Эл.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Хроника дорожных происшествий в Марий Эл»