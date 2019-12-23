2019-12-23T12:07:31+03:00
Происшествия

В Марий Эл в ДТП пострадали три человека, в том числе ребенок

Столкновение двух легковых автомобилей произошло в деревне Данилово
Алина ГАБДУЛИНА
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Помощь медиков понадобилась двум девушкам 19 и 26 лет, а также 12-летнему ребенку.Помощь медиков понадобилась двум девушкам 19 и 26 лет, а также 12-летнему ребенку.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Вечером в воскресенье, 22 декабря, в деревне Данилово на одноименной улице произошло ДТП с участием автомобилей ВАЗ-2110 и ВАЗ-2190. По предварительным данным, первая легковушка, за рулем которой была 26-летняя девушка, нарушила ПДД, не пропустила второе авто. Столкновение произошло на перекресте неравнозначных дорог.

В результате травмы получили как сама водитель «десятки», так и ее 12-летний пассажир. Кроме того, медицинская помощь потребовалась 19-летней хозяйке ВАЗ-2190, сообщает ГИБДД Марий Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU

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