В Татарстане назначен ответственный за искусственный интеллект

СЕГОДНЯ 11:04 2019-12-23T11:04:53+03:00

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В министерстве цифрового развития Татарстана объявили о назначении на пост уполномоченного по технологиям искусственного интеллекта. Им стал автор проекта «Цифровая деревня» Булат Замалиев.

Он отказался от предложения работать в Google и оставшись в республике будет разрабатывать стратегию развития искусственного интеллекта (ИИ), искать новые решения для его использования и бороться с феноменом «предвзятость искусственного интеллекта».

СПРАВКА

Проект «Цифровая деревня» - это целая экосистема, позволяющая сельским жителям получать те же возможности, что есть у горожан - онлайн-заказ товаров и услуг, продажа фермерской продукции с кэшбэком, поиск работы, консультации для бизнеса, возможность зарабатывать на доставках товаров. Он работает сейчас в Рыбно-Слободском районе Татарстана и в дальнейшем проект масштабируют на другие села республики. В частности, планируется открытие сети магазинов без продавцов, где будут внедрены технологии искусственного интеллекта.

ИСТОЧНИК KP.RU