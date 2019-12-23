2019-12-23T11:04:53+03:00
Общество

В Татарстане назначен ответственный за искусственный интеллект

Им стал автор проекта «Цифровая деревня» Булат Замалиев
Олег ЛУГОВОЙ
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Новый уполномоченный Булат Замалиев (слева) и глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин (справа) Фото: digital.tatarstan.ruНовый уполномоченный Булат Замалиев (слева) и глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин (справа) Фото: digital.tatarstan.ru
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В министерстве цифрового развития Татарстана объявили о назначении на пост уполномоченного по технологиям искусственного интеллекта. Им стал автор проекта «Цифровая деревня» Булат Замалиев.

Он отказался от предложения работать в Google и оставшись в республике будет разрабатывать стратегию развития искусственного интеллекта (ИИ), искать новые решения для его использования и бороться с феноменом «предвзятость искусственного интеллекта».

СПРАВКА

Проект «Цифровая деревня» - это целая экосистема, позволяющая сельским жителям получать те же возможности, что есть у горожан - онлайн-заказ товаров и услуг, продажа фермерской продукции с кэшбэком, поиск работы, консультации для бизнеса, возможность зарабатывать на доставках товаров. Он работает сейчас в Рыбно-Слободском районе Татарстана и в дальнейшем проект масштабируют на другие села республики. В частности, планируется открытие сети магазинов без продавцов, где будут внедрены технологии искусственного интеллекта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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