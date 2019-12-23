В Татарстане почти два года ищут молодого отца с татуировкой

СЕГОДНЯ 15:03 2019-12-23T15:03:23+03:00

25-летний Олег Чураев выехал в Набережные Челны из Менделеевска еще до рождения своего ребенка и пропал

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25-летний житель Менделеевска Олег Чураев 9 января 2018 года в 10.30 выехал в Набережные Челны, чтобы купить комплект одежды для будущего ребенка, но обратно не вернулся до сих пор. Дома его почти два года ждет жена и маленькие дети.

Известно, что Олег ростом около 165 сантиметров имеет худощавое телосложение, светло-русые волосы средней длины и зеленые глаза. На запястье правой руки мужчины имеется татуировка – надпись CumDeo.

На момент пропажи Олег был в черной короткой зимней куртке, синих джинсах, черных кроссовках. Под курткой была серая футболка в полоску и тонкий сине-черный джемпер. На шее мужчины был крестик на черной веревке. При себе он также имел паспорт и военный билет.

Всех, кто видел Олега Чураева после 9 января 2018 года, просьба сообщить об этом в полицию или волонтерам по телефону 8-917-915-86-85.

ИСТОЧНИК KP.RU