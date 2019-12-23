24 декабря некоторые дома двух районов Казани оставят без света

СЕГОДНЯ 10:28 2019-12-23T10:28:24+03:00

Его отключение связано с плановым ремонтом и техобслуживанием на сетях

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В этот вторник, 24 декабря, в столице Татарстана на день без света оставят два района. Правда, речь идет лишь о ряде домов.

Так, с 8.00 до 18.00 обесточат Приволжский район по улицам: 2-я Центральная, 3-я Зеленая, Атнинская, Камышлы, Лиственная, Центральная и Черноплодная.

На это же время без света оставят дома Советского района, расположенные по адресам: улица 1-я Владимирская, 12а, 12б, улица Поперечно-Азинская, 33-39, 24-38, а также дома, расположенные на улицах: Акчарлак, Ак Чэчэклэр, Васильковая, Единения, Жемчужная, Красивая, Липецкая, Намус, Пестречинская, Салмачинская, Стройная, Фиалковая и Яркая.

Причина данного отключения в плановом ремонте ЛЭП, электротехнического оборудования трансформаторных подстанций, а также в его техобслуживании на распределительных сетях.

ИСТОЧНИК KP.RU