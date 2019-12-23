2019-12-23T10:43:53+03:00
Происшествия

В Казани почти неделю ищут 64-летнего мужчину, который нуждается в медпомощи

О местонахождении Михаила Феофанова ничего не известно с 18 декабря
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: ПСО "Лиза Алерт"Фото: ПСО "Лиза Алерт"
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18 декабря 64-летний житель Казани Михаил Феофанов ушел из дома и пропал. Его активными поисками занялись волонтеры одного из поисково-спасательных отрядов города. Родные отмечают, что мужчина нуждается в медицинской помощи.

Известно, что Михаил ростом около 165 сантиметров имеет среднее телосложение, черные волосы с проседью и карие глаза. На момент пропажи на нем была черная кожаная кепка, коричневая дубленка, обувь – «прощайки» и шерстяные носки.

Всех, кто видел Михаила после 18 декабря, просьба сообщить об этом по телефонам 112 или 8(800)700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU

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