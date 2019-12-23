2019-12-23T10:12:47+03:00
Происшествия

Прокуратура Татарстана проверит, кто организовал "совестные учения" МВД и шкльников

Тренировку проводили 20 декабря в Тукаевском районе республики
Лика ИСАЕВА
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Сотрудники дадут правовую оценку действиям должностных лиц отдела полиции и образовательного учреждения.Сотрудники дадут правовую оценку действиям должностных лиц отдела полиции и образовательного учреждения.
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Кроме служебной проверки, которую уже организовали сотрудники МВД Татарстана, по факту проведенной 20 декабря в селе Новотроицкое Тукаевского района республики "тренировки" полицейских и учеников школы, свою проверку проводит и прокуратура региона.

Напомним, большой общественный резонанс вызвала запись этих "учений": по сценарию сотрудники полиции должны были задерживать участников митинга. В роли "демонстрантов" выступали как раз несовершеннолетние школьники. Сначала общественность обвинила во всем сотрудников Росгвардии, но пресс-служба этого ведомства опровергла свое участие в этой "тренировке".

Позже МВД Татарстана сообщило, что проводит проверку по факту учений, проведенных по инициативе руководства Тукаевского отдела полиции.

- По результатам надзорных мероприятий будет дана правовая оценка действиям должностных лиц отдела полиции и образовательного учреждения, -заявили в прокуратуре Татарстана. - При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

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В Татарстане провели тренировку на школьниках "Как разогнать митинги"
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ИСТОЧНИК KP.RU

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