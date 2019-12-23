2019-12-23T09:50:14+03:00
Общество

В Татарстане отремонтировали мост на трассе "Казань-Оренбург"

Путепровод был построен в 1958 году
Лика ИСАЕВА
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Мост после ремонтаМост после ремонтаФото: Из материалов пресс-службы
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На 385 километре трассы Р-239 "Казань-Оренбург" дорожники привели в нормативное состояние мост, построенный в 1958 году. Путепровод через реку Кандыз расположен в Бавлинском районе республики, и ему требовался ремонт. Специалисты восстановили защитный слой бетона опор моста, заменили опорные части пролетного строения и всю конструкцию мостового полотна. Также на искусственном сооружении устроили систему водоотвода с мостового полотна, установили лестничные сходы, сообщили в пресс-службе ФКУ "Волго-Вятскуправтодор".

Для безопасности участников дорожного движения заменили около 300 метров барьерного и перильного ограждения и нанесли разметку термопластиком.

ИСТОЧНИК KP.RU

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