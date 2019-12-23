В Казани пройдет концерт оперного певца Ильдара Абдразакова

СЕГОДНЯ 09:23 2019-12-23T09:23:56+03:00

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Фонд поддержки и продвижения молодых талантов в области искусства, основанный всемирно известным оперным певцом Ильдаром Абдразаковым, представит третий фестивальный сезон. 21 февраля пройдет концерт в Казани. В этом году фестиваль пройдет с очевидным итальянским акцентом и будет посвящен наследию Джузеппе Верди.

Выступление состоится 21 февраля в Большом концертном зале имени Салиха Сайдашева зрители услышат самые известные арии из творчества Джузеппе Верди. Участниками "Вечера итальянской музыки" вместе с Ильдаром Абдразаковым станут итальянский тенор Лучано Ганчи, известный европейским слушателям как исполнитель с мощной актерской харизмой и мастер точных вокальных акцентов. Российский баритон - Сергей Кайдалов, завоевавший в этом году главный приз на Международном конкурсе музыкантов в Осло и получивший награду из рук королевы Норвегии. Украшением программы станут исполнительницы женских партий: Анастасия Коротенко (сопрано) и Наталья Якимова (меццо-сопрано). За пульт государственного симфонического оркестра Татарстана встанет дирижер Александр Сладковский.

- В операх Верди основная сложность чаще всего заключается в накале страстей, в прорисовывании психологического портрета героя, - говорит обладатель двух премий "Грэмми" Ильдар Абдразаков. - С музыкой Верди всегда имеют значение чувства и душа, конфликты и противостояние людей. И я счастлив, что у слушателей моего фестиваля в самых разных городах будет возможность насладиться этой музыкой и прожить самые сильные зрительские эмоции.

ИСТОЧНИК KP.RU