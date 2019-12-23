В Татарстане рыбаки из-за опасных промоин не могли вернуться на берег
Сообщение о том, что беду попали четверо жителей Ульяновска, поступило на телефон "112" в воскресенье, 22 декабря, в 16.45. Четверо жителей Ульяновска ушли на рыбалку вблизи Болгар Спасского района Татарстана, но обратно вернуться уже не могут - на льду образовались опасные промоины, и попросили помощи.
На место выехали инспекторы ГИМС МЧС Татарстана на судне на воздушной подушке «Славир-9У». Они обнаружили в 300 метрах от берега мужчин - 59-летнего, 56-летнего, 40-летнего и 39-летнего.
Рыбаков доставили на берег и передали сотрудникам полиции.
Обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщили в МЧС Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU
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