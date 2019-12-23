В Чувашии столкнулись две маршрутки, пострадали два еловека

СЕГОДНЯ 08:21 2019-12-23T08:21:32+03:00

После столкновения у одного из автомобилей вылетела дверь

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Дорожно-транспортное происшествие произошло в воскресенье, 22 декабря, вечером в Новочебоксарске. По предварительным данным, один из водителей общественного транспорта грубо нарушил правила дорожного движения и произошло столкновение. Как рассказали в соцсетях свидетели, 331-я маршрутка поворачивала налево, а 12-я маршрутка ехала прямо. Сотрудники Госавтоинспекции МВД Чувашии выяснят все обстоятельства аварии и степень вины каждого из них.

После аварии у одной из маршруток вылетела и упала на дорогу дверь. По предварительным данным, два человека пострадали в этом ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU