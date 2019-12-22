Татарстан ждет ледяной дождь

СЕГОДНЯ 17:15 2019-12-22T17:15:36+03:00

В регионе будет непростая погода

Такой прогноз погоды обещают синоптики на 23 декабря

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МЧС республики сообщило жителям Татарстана о том, что по прогнозу синоптиков с 18.00 воскресенья, 22 декабря, до 18.00 понедельника, 23 декабря, местами на территории региона и в Казани ожидаются гололед, ледяной дождь, туман (без Казани) и на дорогах сильная гололедица.

Сотрудники чрезвычайного ведомства настоятельно рекомендуют населению прислушаться к советам:

- Подготовьте малоскользящую обувь;

- Передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступайте на всю подошву, учитывая неровности поверхности;

- Пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами;

- Если Вы поскользнулись, присядьте, чтобы снизить высоту падения.

ИСТОЧНИК KP.RU