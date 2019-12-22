2019-12-22T15:29:46+03:00
Общество

В Казани до 30 рублей повысится стоимость проезд в общественном транспорте

Цена билета в метро не изменится
Лика ИСАЕВА
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Стоимость проезда возрастет до 30 рублейСтоимость проезда возрастет до 30 рублей
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Татарстане госкомитет республики по тарифам сообщает, что принято решение о повышении стоимости проезда на общественном транспорте в Казани. Повышение произойдет уже с 1 января 2020 года, и стоимость билета за одну поездку составит 30 рублей.

Если приобретать разовый билет в салоне автобуса, трамвая или троллейбуса за наличный расчет или по карте, придется заплатить 30 рублей. Если приобретать транспортную карту и расплачиваться при ее помощи, то билет будет стоить 27 рублей. Если приобрести проездной билет на 100 поездок, то цена билеты будет 20 рублей за одну поездку.

При этом стоимость проезда в метро не изменится, она составляет сейчас 27 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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