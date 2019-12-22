2019-12-22T14:31:37+03:00
Общество

В Чувашии для семей с ребенком-инвалидом отменили транспортный налог

Это коснется тех, у кого автомобили с двигателем не более 150 лошадиных сил
Лика ИСАЕВА
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Родителей детей-инвалидов освободили от уплаты транспортного налога в ЧувашииРодителей детей-инвалидов освободили от уплаты транспортного налога в ЧувашииФото: Из материалов пресс-службы
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В республике глава Чувашии Михаил Игнатьев подписал закон о том, что от уплаты транспортного налога освобождается полностью родитель, усыновитель, опекун, попечитель ребенка-инвалида. Обязательное условие - взрослый должен проживать вместе с ребенком, освобождение от налога действует до 18-летия ребенка, и двигатель автомобиля не должен превышать 150 лошадиных сил. Освободить от уплаты этого налога могут только одного из родителей.

Напомним, что в Чувашии более 4 тысяч семей, где воспитываются дети-инвалиды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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