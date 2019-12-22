2019-12-22T13:13:25+03:00
Происшествия

В Казани во время пожара погиб мужчина

Пожар произошел в Авиастроительном районе
Лика ИСАЕВА
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С места происшествияС места происшествияФото: МЧС Татарстана
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Пожар в частном кирпичном доме произошел в субботу, 21 декабря, в 13.59 на улице Трамвайной в Авиастроительном районе столицы Татарстана. По телефону "112" позвонили очевидцы, которые сообщили о черном дыме из дома, где проживает 54-летний мужчина.

Приехав на место, огнеборцы выяснили, что горит веранда одноэтажного строения размером в плане 20х5 метров.

Тело мужчины нашли в прихожей Фото: МЧС Татарстана

Тело мужчины нашли в прихожейФото: МЧС Татарстана

- Во время тушения возгорания пожарные обнаружили в прихожей тело 54-летнего хозяина дома, - сообщили в пресс-службе МЧС Татарстана . - С открытым огнем на площади 30 квадратных метров справились за несколько минут. Причина пожара устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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