2019-12-22T12:33:58+03:00
Происшествия

В Марий Эл УАЗ на скорости врезался в остановку, погибли два человека

Выясняются причины дорожно-транспортного происшествия
Лика ИСАЕВА
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С места происшествияС места происшествияФото: МВД по Марий Эл
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Смертельная авария произошла 22 декабря, в воскресенье, в 3.00 на 86 километре автодороги Йошкар-Ола-Козьмодемьянск в Горномарийском районе республики. По предварительным данным, водитель автомашины УАЗ-3152 на большой скорости не справился с управлением внедорожника и врезался в остановку общественного транспорта.

Сила удара была такова, что автомобиль смыло. Шансов выжить у водителя и его пассажира не было, они скончались на месте аварии от полученных травм.

Автомобиль получил сильные повреждения Фото: МВД по Марий Эл

Автомобиль получил сильные поврежденияФото: МВД по Марий Эл

- Устанавливаются все обстоятельства случившегося, - сообщили в МВД Марий Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU

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