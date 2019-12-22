В Марий Эл УАЗ на скорости врезался в остановку, погибли два человека
Смертельная авария произошла 22 декабря, в воскресенье, в 3.00 на 86 километре автодороги Йошкар-Ола-Козьмодемьянск в Горномарийском районе республики. По предварительным данным, водитель автомашины УАЗ-3152 на большой скорости не справился с управлением внедорожника и врезался в остановку общественного транспорта.
Сила удара была такова, что автомобиль смыло. Шансов выжить у водителя и его пассажира не было, они скончались на месте аварии от полученных травм.
Автомобиль получил сильные поврежденияФото: МВД по Марий Эл
- Устанавливаются все обстоятельства случившегося, - сообщили в МВД Марий Эл.
ИСТОЧНИК KP.RU
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