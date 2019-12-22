2019-12-22T11:34:31+03:00
Происшествия

В Йошкар-Оле мужчина сломал челюсть фельдшеру за отказ надеть бахилы

Злоумышленник задержан полицией
Лика ИСАЕВА
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Буйный родственник задержан полицейскимиБуйный родственник задержан полицейскимиФото: Из материалов пресс-службы
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Нападение на фельдшера "скорой медицинской помощи" произошло в столице Марий Эл в одном из многоэтажных домов на улице Комсомольской. По предварительным данным, к пенсионерке, почувствовавшей себя плохо, родственники вызвали медиков. Когда бригада приехала, то сын пациентки стал требовать от фельдшера надеть на ноги бахилы, прежде чем зайти в квартиру. Тот отказался и поспешил на помощь к женщине. Но агрессивный хозяин напал на медика, ударом кулака сломал ему челюсть и свалил на пол, где продолжил избивать.

Буйного "борца за чистоту" задержали полицейские. Медик находится в больнице. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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