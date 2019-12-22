В Татарстане усталый водитель "Газели" устроил аварию с 4 легковушками, погиб человек

СЕГОДНЯ 08:39 2019-12-22T08:54:40+03:00

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Авария с участием сразу пяти автомобилей произошла вчера, 21 декабря, в 17.00 на 53 километре автодороги Казань-Оренбург в Лаишевском районе республики. По предварительным данным, 32-летний водитель грузовой "Газели", двигаясь со стороны Оренбурга, был в утомленном состоянии, выехал на встречку и врезался в отечественную легковушку "Лада Калина", которой управлял 31-летний мужчина. После столкновения "Калину" отбросило на встречный автомобиль ВАЗ-21140, которым управлял 45-летний водитель, в это время автомобиль "Газель" врезается во встречную "Ладу Гранту", под управлением 59-летнего автолюбителя. После удара "Гранта" сталкивается с иномаркой "Тойота Королла" под управлением 52-летнего водителя. В результате столкновения легковушки "Лада Гранта" и "Тойота Королла" съехали в кювет.

Авария произошла в 17.00

- В результате аварии водитель автомобиля "Лада Гранта" от полученных травм скончался на месте ДТП, - сообщили в МВД Татарстана. - Водителя автомобиля "Лада Калина" с травмой госпитализирован в РКБ, в больницу доставлены две пассажирки автомобиля "Лада Гранта" с травмами различной степени тяжести.

Автомобили разметало по дороге

ИСТОЧНИК KP.RU