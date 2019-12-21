За последние 5 лет в агропромышленный комплекс Татарстана было вложено около 140 миллиардов рублей

СЕГОДНЯ 19:31 2019-12-21T19:31:29+03:00

В частности, деньги были направлены на молочные комплексы, птицефабрики, мясокомбинаты и элеваторы. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Большая часть из этой суммы была потрачена на сельское хозяйство республики

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За последние 5 лет инвестиции в агропромышленный комплекс Татарстана составили около 140 миллиардов рублей. Об это заявил министр сельского хозяйства и продовольствия регион Марат Зяббаров на совещании в Доме правительства республики.

После он пояснил, что 96 миллиардов из этой суммы было потрачено на сельское хозяйство, а еще 44 миллиарда - на перерабатывающую промышленность. В частности, деньги были направлены на молочные комплексы, птицефабрики, мясокомбинаты и элеваторы.

- За последние 5 лет введено в эксплуатацию 28 современных молочных комплексов на 30 тысяч голов дойного стада. Инвестиционные вложения расширили возможности для увеличения поголовья, повышения генетического потенциала и получения эффекта в виде прироста продуктивности дойного поголовья на 44%, что позволило довести денежную выручку от производства молока до 25 миллиардов рублей в год, - сообщает пресс-служба президента Татарстана.

Известно, что в ближайшие два года в республике планируется ввести в эксплуатацию еще 24 молочных комплекса на 17 тысяч коров. Это должно помочь региону в год получать порядка 2 миллионов тонн молока.

ИСТОЧНИК KP.RU